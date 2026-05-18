البرلمان العربي يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات

الإثنين، 18-05-2026 12:37 ص

الوكيل الإخباري-    دان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.

وأكد اليماحي أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.

 
 


