البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

الوكيل الإخباري- دان رئيس البرلمان العربي، محمد المياحي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار دولة الكويت والمنطقة بأسرها.

اضافة اعلان



وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الكويت في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على دعم الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون مقدراتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وشدد على أن أمن دولة الكويت جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداء على الأمن العربي الجماعي، مجددا رفض البرلمان العربي القاطع لأشكال العدوان والانتهاكات كافة التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.