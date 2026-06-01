البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الكويت في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على دعم الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون مقدراتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشدد على أن أمن دولة الكويت جزء أصيل لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء عليها يعد اعتداء على الأمن العربي الجماعي، مجددا رفض البرلمان العربي القاطع لأشكال العدوان والانتهاكات كافة التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها.
وأشار اليماحي إلى أن تكرار هذه الاعتداءات الآثمة يمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات، بما يضمن احترام قواعد القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز
-
القيادة المركزية الأميركية: دمرنا صاروخين إيرانيين استهدفا قواتنا في الكويت
-
عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات يشمل لبنان
-
التلفزيون الإيراني يبث مشاهد لدوريات بحرية في هرمز
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته
-
إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
-
مصر .. قرار حكومي جديد يشمل ضحايا حادث اغتيال السادات
-
الغموض يحيط بمستقبل الرئيس الإيراني بعد تقارير عن استقالته