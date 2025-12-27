السبت 2025-12-27 05:04 م

البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

السبت، 27-12-2025 03:38 م
الوكيل الإخباري-  دان البرلمان العربي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص في سوريا، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء بين قتلى وجرحى.اضافة اعلان


وأكد البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم السبت، تضامنه مع سوريا في هذا المصاب الجلل، مؤكدا رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب.

وشدد على أن استهداف دور العبادة يعد عملا إرهابيا جبانا ترفضه جميع الأديان والقوانين والأعراف، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
 
 


