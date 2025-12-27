البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

وأكد البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم السبت، تضامنه مع سوريا في هذا المصاب الجلل، مؤكدا رفضه القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب.
وشدد على أن استهداف دور العبادة يعد عملا إرهابيا جبانا ترفضه جميع الأديان والقوانين والأعراف، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
