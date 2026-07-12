البرلمان العربي يعزي دولة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الفقيد، رسّخ دعائم التنمية والنهضة الشاملة في دولة قطر، وكان له دور بارز في دعم العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والدفاع عنها، تاركًا إرثًا سياسيًا وتنمويًا بارزًا على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
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