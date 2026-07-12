البرلمان العربي يعزي دولة قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بوفاة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله.

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