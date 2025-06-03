البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، مملكة البحرين، بمناسبة فوزها عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2027.

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وأكد اليماحي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، أن هذا الفوز يُعد تتويجًا للسياسة الخارجية الرصينة والمتوازنة التي تنتهجها مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وهي السياسة التي ترتكز على مبادئ الحكمة والاعتدال والانفتاح الإيجابي على العالم، والدعوة الدائمة إلى الحوار وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.