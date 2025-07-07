البرهان يطلق "معركة التحرير الكبرى" في السودان

وفي التفاصيل، قالت المصادر العسكرية المطلعة إن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تسير نحو تنفيذ ما أسمته "معركة التحرير الكبرى" الهادفة إلى "القضاء الكامل على التمرد واستعادة هيبة الدولة على كامل التراب الوطني دون استثناء".
وتم الكشف عن معلومات مفادها أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر توجيهات مباشرة ببدء عملية اجتياح شامل تهدف إلى "حسم التمرد المسلح واستعادة السيطرة الكاملة على المواقع والمدن التي تستولي عليها قوات الدعم السريع".
واستند القرار الجديد وفق المصادر العسكرية إلى تقييم ميداني دقيق أعدته هيئة العمليات والاستخبارات بالقوات المسلحة أكدت فيه جاهزية الجيش السوداني الكاملة لتنفيذ عمليات نوعية وسريعة في محاور استراتيجية، أبرزها ولايات كردفان ودارفور، اللتان تشهدان تصعيدًا متسارعًا في التوترات الأمنية منذ فترة طويلة.
من جهتها، دفعت رئاسة قوات الشرطة السودانية بمركبات جديدة لدعم عملية الانتشار الشرطي وحفظ الأمن بولاية الخرطوم.
ومنذ 15 أبريل 2023، تشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. وفي 26 مارس الماضي، أعلنت القوات المسلحة السودانية تحرير العاصمة الخرطوم بالكامل من سيطرة قوات الدعم السريع.
روسيا اليوم
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