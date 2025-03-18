 
الثلاثاء 2025-03-18 02:19 ص
 

البنتاغون: حملة ترامب على الحوثيين تستهدف مجموعة أكبر من الأهداف

سفينة تطلق صواريخ على موقع في اليمن
سفينة تطلق صواريخ على موقع في اليمن
 
الثلاثاء، 18-03-2025 01:38 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الاثنين، إن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحوثيين باليمن تختلف عن تلك التي نفذتها الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مشيرة إلى أنها تشمل مجموعة أكبر من الأهداف.اضافة اعلان


وقال اللفتنانت جنرال أليكس جرينكويش، مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة، إن الموجة الأولى من الضربات في اليمن استهدفت أكثر من 30 موقعا، بما في ذلك مواقع تدريب وكبار خبراء الطائرات المسيرة الحوثيين.

وكان ترامب قد أعلن السبت، أن الولايات المتحدة أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.
 
 
gnews

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