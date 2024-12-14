 
السبت 2024-12-14 01:17 م
 

البنتاغون يبرم عقدا بقيمة 325 مليون دولار لمكافحة تهديدات أسلحة الدمار الشامل

البنتاغون
البنتاغون
السبت، 14-12-2024 10:41 ص
الوكيل الإخباري-  وقع البنتاغون عقدا مع شركة TechTrans International تبلغ قيمته 325 مليون دولار، في إطار ما يسمى "البرنامج التعاوني للحد من التهديدات" التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل.اضافة اعلان


وقال البنتاغون في بيان له أمس الجمعة إن مهمة "البرنامج التعاوني للحد من التهديدات" تتمثل في الشراكة مع البلدان الراغبة في الحد من التهديدات الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل والمواد والتكنولوجيات والمرافق والخبرات ذات الصلة.

وأضاف البيان أنه سيتم تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في العقد مع الشركة التي تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية مقرا لها، "في مختلف المواقع في جميع أنحاء العالم".


يذكر أن الكونغريس الأمريكي اعتمد البرنامج التعاوني للحد من التهديدات (CTR) الذي سمي أيضا قانون نان-لوغار على اسم راعييه السيناتور سام نون والسيناتور ريتشارد لوغار، عام 1991 في إطار جهود الولايات المتحدة آنذاك للتعامل مع مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكان يهدف إلى تأمين وتفكيك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في الدول السوفيتية سابقا.

وفي عام 2012 قالت وزارة الخارجية الروسية إن المقترحات الأمريكية لتمديد برنامج CTR لم تعد تتوافق مع مصالح موسكو.

روسيا اليوم
 
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