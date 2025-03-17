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البنتاغون يحذف صفحة جنرال أمريكي سابق من أصل إفريقي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 17-03-2025 12:38 م
الوكيل الإخباري-   أزالت وزارة الدفاع الأمريكية من موقعها على الإنترنت صفحة مخصصة للجنرال الأمريكي من أصل إفريقي تشارلز كالفين روجرز، أحد المحاربين القدامى في حرب فيتنام.اضافة اعلان


وحسبما ذكرت صحيفة "الغارديان"، جاء قرار الوزارة الأمريكية وسط تخلي إدارة ترامب عن برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI).

من جهتها، ذكرت صحيفة "بريتبارت" سابقا أن البنتاغون أمر مسؤولي الوزارة بإزالة جميع المواد الرسمية عبر الإنترنت التي تشير إلى مبادرات DEI، مشيرة إلى أن محتوى البرنامج يتضمن معلومات حول "نظرية العرق الحرجة، والأيديولوجية الجنسانية، والمعاملة الخاصة على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء العرقي".

كما أشار المنشور إلى أنه يتعذر الوصول إلى الصفحة المخصصة للواء الجيش الأمريكي تشارلز ك. روجرز، حيث يظهر "خطأ 404" بمجرد النقر عليها." بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال كلمة "medal" في عنوان URL بكلمة "deimdal".

وبحسب الصحيفة، فإن روجرز، الذي تولى قيادة الدفاع عن قاعدة في فيتنام وأصيب ثلاث مرات، حصل على وسام الشرف من الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1970. ولا يزال هو الأمريكي الوحيد من أصل إفريقي الأعلى رتبة الذي يحصل على هذا التكريم.

كما أوضحت الصحيفة إلى أن البنتاغون لم يعلق بعد على إزالة صفحة الجنرال المتقاعد.

وفي وقت سابق، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى بسياسة "التنوع والمساواة والشمول" (DEI) في الحكومة الأمريكية، واصفا إياها بالتمييزية.

روسيا اليوم
 
 
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