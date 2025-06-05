الخميس 2025-06-05 11:16 ص
 

البنتاغون يحقق في حوادث تصادم وفقدان مقاتلات من "ترومان"

البنتاغون فتح تحقيقًا في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لحاملة الطائرات ترومان
البنتاغون فتح تحقيقًا في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لحاملة الطائرات ترومان
 
الخميس، 05-06-2025 08:16 ص
الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتحت تحقيقًا في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان"، وذلك في سياق سلسلة من الحوادث البحرية التي شملت المجموعة ذاتها.اضافة اعلان


وأفادت الصحيفة بأن التحقيق يشمل أيضًا حادثي تصادم بحريين منفصلين وقعا ضمن نطاق عمليات المجموعة القتالية لحاملة الطائرات "ترومان"، من دون أن توضح تفاصيل إضافية عن طبيعة الحوادث أو نتائجها الأولية.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون يجري تحليلًا دقيقًا لكيفية تمكن جماعة أنصار الله (الحوثيين) من اختبار قدرات ما يُعد أقوى أسطول بحري في العالم، في إشارة إلى الأسطول الأميركي العامل في البحر الأحمر.

وبحسب مسؤول أميركي تحدث للصحيفة، فقد شاركت نحو 30 سفينة أميركية في عمليات قتالية بالبحر الأحمر منذ أواخر عام 2023، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي أسطول البحرية الأميركية.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر ضد الحوثيين تُقدّر قيمتها بأكثر من 1.5 مليار دولار منذ بدء تلك العمليات، مشيرًا إلى أن هذه المواجهات وفّرت للبحرية الأميركية "تجربة قتالية لا تُقدّر بثمن"، وفق تعبيره.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون أن الصراع في البحر الأحمر يُنظر إليه داخل أروقة وزارة الدفاع الأميركية على أنه "إحماء" لصراع محتمل مع الصين، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الجزيرة
 
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