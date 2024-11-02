 
السبت 2024-11-02 10:15 ص
 

البنتاغون ينشر مدمرات للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط

اختبار لمنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية ثاد
اختبار لمنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية ثاد
السبت، 02-11-2024 08:30 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي، ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، أن العتاد الأميركي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وقالت إن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها، والدفاع عن إسرائيل وخفض التصعيد، على حد قولها.

كما يأتي ذلك، وفقا للبنتاغون، مع ترقب رد إيراني محتمل بعد هجوم جوي إسرائيلي على محافظات إيرانية.

وحسب بيان البنتاغون، فإن وزير الدفاع الأميركي "يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى أصيب بصاروخ في بلدة الطيرة (مواقع التواصل)

عربي ودولي حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك

الأوضاع مأساوية في مستشفى العودة بغزة

فلسطين مدير مستشفى العودة: لا نملك أطباء والوضع الصحي بشمال غزة مروع

أرشيفية

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالتزام الملاجئ

من اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون

فلسطين مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في كفر الديك بفلسطين

ترامب وهاريس

عربي ودولي جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات

تعبيرية

منوعات أمريكا.. إصابة 46 موظفاً بتسمم جرّاء تناول النودلز

المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي

عربي ودولي اليونسكو: جرائم قتل الصحفيين تبقى بلا عقاب إلى حد كبير

أرشيفية

أسواق ومال بينها عربية.. أسماء دول في القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي



 


الأكثر مشاهدة