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البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للجالون

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان
محروقات
 
الإثنين، 20-07-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   تجاوزت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة عتبة أربعة دولارات للجالون الاثنين في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران مما أدى إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لإمدادات النفط العالمية.

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وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين على الصعيد الوطني بأكثر من 30 % منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في نهاية شباط. ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية السيارات الأميركية فقد بلغ متوسط سعر الجالون اليوم الاثنين 4.0030 دولار.

 
 


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