البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للجالون

وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة للبنزين على الصعيد الوطني بأكثر من 30 % منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران في نهاية شباط. ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية السيارات الأميركية فقد بلغ متوسط سعر الجالون اليوم الاثنين 4.0030 دولار.
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