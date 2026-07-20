البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للجالون

الوكيل الإخباري- تجاوزت أسعار البنزين في محطات التزود بالوقود في الولايات المتحدة عتبة أربعة دولارات للجالون الاثنين في ظل تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران مما أدى إلى مزيد من اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يعد طريقا حيويا لإمدادات النفط العالمية.

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