الجمعة 2025-10-17 07:37 م
 

البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 07:25 م

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض، أنه إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يكثف إجراءاته.

وفي وقت سابق، تعهد مكتب الميزانية في البيت الأبيض بتجاوز أزمة الإغلاق الحكومي مع استمرار تسريح موظفي الوكالات الحكومية، ومواصلة دفع رواتب العسكريين وموظفي إنفاذ القانون الفيدراليين.

اضافة اعلان

 

وقال المكتب إنه "يبذل قصارى جهده لحسم الأمور والتغلب على تعنت الديمقراطيين. ادفعوا رواتب القوات، ورواتب موظفي إنفاذ القانون، واستمروا في تطبيق خفض القوة العاملة، وانتظروا".


وأطلق مكتب الميزانية في البيت الأبيض جولة أولى من تخفيضات الوظائف يوم الجمعة، مما أدى إلى تسريح أكثر من 4000 موظف فيدرالي، وتصعيد المواجهة مع الديمقراطيين.


وشكلت عمليات التسريح هذه أول عملية تسريح واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي في التاريخ الحديث، متجاوزةً بذلك عمليات الإجازات التي اتسمت بها عمليات الإغلاق السابقة.


يذكر أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة الإغلاق الحكومي مع بداية العام المالي الجديد في أول أكتوبر الحالي بسبب فشل الكونغرس في تمرير قانون التمويل الحكومي المؤقت نتيجة الخلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباما كير".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين

ت

عربي ودولي ترامب يعلن عزمه لقاء شي جين بينغ في كوريا الجنوبية

ا

طب وصحة التمارين الرياضية الأفضل لتخفيف آلام الركبة المزمنة

ل

فلسطين شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شرق حي الزيتون بغزة

ت

أسواق ومال روسيا تسجل انخفاضا في عائدات النفط الخام والمنتجات المكررة

ك

فلسطين أردوغان: نبذل جهودا لضمان استدامة اتفاق غزة

ا

أسواق ومال تحوّل وهبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا

ا

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو



 
 





الأكثر مشاهدة