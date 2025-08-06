البيت الأبيض: الهند تحت مجهر واشنطن بسبب تجارتها مع روسيا

وقال هاسيت، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع "قناة فوكس بيزنس" إن الهند تحتل مركز الاهتمام الأمريكي فيما يتعلق بتشديد السياسة التعريفية، وذلك في ضوء إصرار السلطات الهندية وأيضا علاقاتها التجارية مع روسيا.
وأضاف: "الهند تُظهر بعض العناد. كما أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) قد قرر أن الهند لا يجب أن تكون صمامَ أمان لروسيا.. الذي تبيع من خلاله بضائعها."
وعند تقييم العلاقات التجارية الروسية مع دول أخرى، بما فيها الصين، أكد هاسيت أن واشنطن ترى فارقا بين موقفي الهند والصين في هذه القضية، مشيرا إلى أن نيودلهي هي حالياً في "بؤرة التركيز" للسلطات الأمريكية.
واختتم المسؤول الأمريكي بالقول: "الرئيس جادٌ في تحقيق السلام في أوكرانيا وروسيا. وأعتقد أن الفهم الأفضل لدور الهند هو ما دفع إلى هذه الخطوة."
-
أخبار متعلقة
-
مباحثات مصرية إيرانية حول البرنامج النووي
-
"إير فرانس" تعلن عن خرق أمني لبيانات العملاء وتحذر من رسائل مشبوهة
-
نشطاء يشبّهون غزة بهيروشيما بعد قصفها بالقنبلة الذرية
-
عقوبات "حوثية" على 64 شركة اخترقت الحظر البحري تجاه إسرائيل
-
سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل
-
القضاء البرازيلي يخفف الإقامة الجبرية المفروضة على بولسونارو
-
نيويورك تايمز: ترامب يرغب في لقاء بوتين خلال الأسبوع المقبل
-
"حكماء المسلمين" يدين اقتحام باحات الأقصى