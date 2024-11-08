البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

وأضافت كارين للصحفيين، الخميس، إن بايدن سيواصل مساعي التوصل إلى حل في لبنان قبل أن يترك منصبه في كانون الثاني.
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