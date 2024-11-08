البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

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الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس جو بايدن سيواصل تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. اضافة اعلان





وأضافت كارين للصحفيين، الخميس، إن بايدن سيواصل مساعي التوصل إلى حل في لبنان قبل أن يترك منصبه في كانون الثاني.