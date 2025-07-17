البيت الأبيض: بدأنا تحقيقا خاصا في توقيع بايدن الآلي

وأكدت ليفيت أن بايدن قال بنفسه لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه لم يراجع كل عفو رئاسي منحه قبل نهاية فترته الرئاسية.
يذكر أن قضية "الأوتوبن" (القلم الآلي- جهاز لنسخ توقيع بايدن) باتت واحدة من أكثر القضايا مثارا للضجيج في السياسة الأمريكية.
من جهته، نفى بايدن استخدام إدارته جهاز توقيع آلي لتوقيع وثائق رسمية دون علمه في أثناء فترته الرئاسية.
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