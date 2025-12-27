البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بزيلينسكي الأحد

ونقلت قناة CBS News ووسائل إعلام أخرى عن زيلينسكي أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد، لبحث ضمانات أمنية لأوكرانيا وخطة سلام من 20 بندًا، مؤكدة أن الاجتماع سيعقد في فلوريدا نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى، أكد موقع Axios وصحيفتا Newsweek وWall Street Journal أن اللقاء سيتم في منتجع مارالاغو في بالم بيتش يوم الأحد، وأن البيت الأبيض أكد من حيث المبدأ عقد الاجتماع، لكن دون نشر بيان تفصيلي على الموقع الرسمي يحدد التوقيت بالساعة والدقيقة.
روسيا اليوم
