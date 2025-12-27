السبت 2025-12-27 10:22 ص

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بزيلينسكي الأحد

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بزيلينسكي الأحد
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بزيلينسكي الأحد
السبت، 27-12-2025 08:34 ص
الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض رسميًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بفلاديمير زيلينسكي يوم الأحد، الساعة الثالثة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في بالم بيتش بولاية فلوريدا.اضافة اعلان


ونقلت قناة CBS News ووسائل إعلام أخرى عن زيلينسكي أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد، لبحث ضمانات أمنية لأوكرانيا وخطة سلام من 20 بندًا، مؤكدة أن الاجتماع سيعقد في فلوريدا نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أكد موقع Axios وصحيفتا Newsweek وWall Street Journal أن اللقاء سيتم في منتجع مارالاغو في بالم بيتش يوم الأحد، وأن البيت الأبيض أكد من حيث المبدأ عقد الاجتماع، لكن دون نشر بيان تفصيلي على الموقع الرسمي يحدد التوقيت بالساعة والدقيقة.

روسيا اليوم
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت

مؤشرات 2025 تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو

اقتصاد محلي مؤشرات 2025 تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

ع

فن ومشاهير وفاة غامضة تهز الوسط الفني التركي في موقع تصوير مسلسل شهير

انخفاض أسعار النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

البركان الأنشط في أوروبا يظهر علامات تستدعي رفع مستوى التأهب

عربي ودولي البركان الأنشط في أوروبا يظهر علامات تستدعي رفع مستوى التأهب

ى

فن ومشاهير خريطة حفلات رأس السنة 2026.. مفاجآت وثنائيات جديدة بين نجوم الغناء

السديس يشيد بإنسانية رجل الأمن في حادثة صحن المطاف

منوعات السديس يشيد بإنسانية رجل الأمن في حادثة صحن المطاف



 






الأكثر مشاهدة