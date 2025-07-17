البيت الأبيض: ترامب منح فرصة لسوريا لتحقيق الازدهار

وقالت ليفيت: "الرئيس يدعم مسارًا جديًّا لسوريا كدولة سلمية ومزدهرة".
وأضافت: "برفع العقوبات، منح الرئيس فرصة لسوريا لتحقيق هذا المسعى".
وقال الرئيس الأميركي، مساء أمس الأربعاء، إن واشنطن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.
وأضاف أن "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي"، مؤكدًا أنه تحدث مع الطرفين.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء الأربعاء أيضًا، إن وقف إطلاق النار في سوريا سيدخل حيّز التنفيذ خلال 3 أو 4 ساعات.
روسيا اليوم
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