الأربعاء 2025-04-16 02:47 ص
 

البيت الأبيض: نجري مفاوضات مثمرة مع روسيا

المتحدثة باسم الأبيض كارولاين ليفيت
المتحدثة باسم الأبيض كارولاين ليفيت
 
الأربعاء، 16-04-2025 01:54 ص

الوكيل الإخباري-   وصف البيت الأبيض المفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع روسيا بأنها "مثمرة"، ولم يستبعد استئناف الشراكة الاقتصادية بين واشنطن وموسكو في حال تسوية النزاع في أوكرانيا.

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وقالت المتحدثة باسم الأبيض كارولاين ليفيت، تعليقا على المفاوضات الروسية الأمريكية حول أوكرانيا والعلاقات الثنائية: "لا أريد استباق نتائج تلك المفاوضات. ويمكنني القول إن هذه كانت محادثات مثمرة".

 

وتابعت: "كما قال ويتكوف مساء أمس، فإنه على ثقة بأن روسيا ترغب في إنهاء هذه الحرب والرئيس (دونالد ترامب) يثق بذلك أيضا".

واعتبر أن "لدى روسيا دوافع لإنهاء هذا النزاع، وقد تكون من ضمنها الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. ولكن قبل ذلك نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار"، مشيرة إلى أن دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "أكدا ذلك بوضوح".

 
gnews

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