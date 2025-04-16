البيت الأبيض: نجري مفاوضات مثمرة مع روسيا

الوكيل الإخباري- وصف البيت الأبيض المفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع روسيا بأنها "مثمرة"، ولم يستبعد استئناف الشراكة الاقتصادية بين واشنطن وموسكو في حال تسوية النزاع في أوكرانيا.

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وقالت المتحدثة باسم الأبيض كارولاين ليفيت، تعليقا على المفاوضات الروسية الأمريكية حول أوكرانيا والعلاقات الثنائية: "لا أريد استباق نتائج تلك المفاوضات. ويمكنني القول إن هذه كانت محادثات مثمرة".