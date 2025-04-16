البيت الأبيض: نجري مفاوضات مثمرة مع روسيا

واعتبر أن "لدى روسيا دوافع لإنهاء هذا النزاع، وقد تكون من ضمنها الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة. ولكن قبل ذلك نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار"، مشيرة إلى أن دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "أكدا ذلك بوضوح".
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