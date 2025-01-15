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البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

البيت الأبيض
البيت الأبيض
الأربعاء، 15-01-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض "المرحلة الأولى التي ستبدأ الأحد ستعرف توقف القتال وبدء الإفراج عن "الرهائن" وزيادة المساعدات".

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وأضاف "اتفاق وقف إطلاق النار سيوقف القتال ويزيد من المساعدات لسكان غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة".

 
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