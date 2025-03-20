البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة

وأشارت المتحدثة إلى أن "أزمة البيض" التي تشهدها الولايات المتحدة هي "أزمة بايدن"، مضيفة أن ترامب يعمل حاليا مع وزير الزراعة الأمريكي بروك رولينز على حل هذه المشكلة.
وسبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للإدارة السابقة محملا إياها مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل "البيض".
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