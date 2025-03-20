البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة

الوكيل الإخباري- اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بقتل ما يقرب من 8 ملايين دجاجة في جميع أنحاء البلاد قبل مغادرتها.

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