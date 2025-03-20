الخميس 2025-03-20 01:58 ص
 

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة

الدجاجة
الدجاجة
 
الخميس، 20-03-2025 01:53 ص

الوكيل الإخباري-   اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بقتل ما يقرب من 8 ملايين دجاجة في جميع أنحاء البلاد قبل مغادرتها.

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وكتبت ليفيت في حسابها على منصة "إكس": "انظروا إلى هذا! إدارة بايدن قتلت ما يقرب من 8 ملايين دجاجة قبل تنصيب الرئيس (دونالد) ترامب، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار".

وأشارت المتحدثة إلى أن "أزمة البيض" التي تشهدها الولايات المتحدة هي "أزمة بايدن"، مضيفة أن ترامب يعمل حاليا مع وزير الزراعة الأمريكي بروك رولينز على حل هذه المشكلة.

وسبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للإدارة السابقة محملا إياها مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل "البيض".

 
 
gnews

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