البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة

الوكيل الإخباري-   قال موقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" الخاص بغزة في 19 شباط المقبل.اضافة اعلان


ونقل أكسيوس عن مصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 شباط.

وبحسب أكسيوس فإن نتنياهو قبل دعوة ترامب لانضمام إسرائيل إلى مجلس السلام في غزة، لكنه لم يوقع على الميثاق.

ووفق أكسيوس فإن اجتماع مجلس السلام في غزة المقبل سيبحث إعمار القطاع.

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الدول التي ترغب بالحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" الجديد الذي يقترحه، أن تسهم بما لا يقل عن مليار دولار.

وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام، فإن الرئيس ترامب يتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، ويقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.

وجاء في المسوّدة:

"تخدم كل دولة عضو لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز النفاذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس. ولا يسري شرط مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تسهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقداً في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ".

ويُعرّف المجلس في الميثاق بأنه "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها". وسيصبح المجلس كياناً رسمياً فور موافقة ثلاث دول أعضاء على الميثاق.

وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن ترامب سيكون مسؤولاً عن اعتماد الختم الرسمي للمجموعة.
 
 


