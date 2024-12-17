البيت الأبيض يحل لغز "المسيرات الغامضة" في سماء أميركا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "تقييمنا في هذه المرحلة هو أن النشاط يعود إلى طائرات مسيّرة تجارية أو هاوية أو تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني".
وأكد كيربي: "نحن نحاول أن نكون منفتحين ومباشرين قدر الإمكان."
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