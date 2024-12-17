 
الثلاثاء 2024-12-17 07:58 ص
 

البيت الأبيض يحل لغز "المسيرات الغامضة" في سماء أميركا

مسيرات "مجهولة" في سماء نيوجيرسي تثير مخاوف وتساؤلات
مسيرات "مجهولة" في سماء نيوجيرسي تثير مخاوف وتساؤلات
الثلاثاء، 17-12-2024 06:36 ص

الوكيل الإخباري-   أكد البيت الأبيض الاثنين أن كافة الطائرات المسيّرة الغامضة التي رصدها سكان فوق شمال شرق الولايات المتحدة تعمل "بشكل قانوني"، وذلك بعد أن دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكومة إلى توخي الشفافية في هذا الملف.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "تقييمنا في هذه المرحلة هو أن النشاط يعود إلى طائرات مسيّرة تجارية أو هاوية أو تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني".

 

وأضاف أن بعض السكان الخائفين ظنوا أيضًا خطأ بعض الطائرات الصغيرة أو حتى بعض النجوم طائرات مسيّرة.


وأكد كيربي: "نحن نحاول أن نكون منفتحين ومباشرين قدر الإمكان."

 

سكاي نيوز عربية

 
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