البيت الأبيض يعلق على الأحداث في سوريا

الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه يراقبون الأحداث غير العادية في سوريا ويتواصلون مع الشركاء الإقليميين.



وذكر البيت الأبيض في بيان: "يراقب الرئيس بايدن وفريقه عن كثب الأحداث غير العادية في سوريا وهم على اتصال دائم بالشركاء الإقليميين".

اضافة اعلان

وكانت أعلنت الفصائل المسلحة، فجر الأحد، إسقاط نظام الأسد، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس.



ونقلت رويترز عن ضابط سوري، أن "قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى".