البيت الأبيض يعلق على الأحداث في سوريا

وذكر البيت الأبيض في بيان: "يراقب الرئيس بايدن وفريقه عن كثب الأحداث غير العادية في سوريا وهم على اتصال دائم بالشركاء الإقليميين".
ونقلت رويترز عن ضابط سوري، أن "قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى".
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