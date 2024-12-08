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البيت الأبيض يعلق على الأحداث في سوريا

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أرشيفية
الأحد، 08-12-2024 08:16 ص

الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه يراقبون الأحداث غير العادية في سوريا ويتواصلون مع الشركاء الإقليميين.

وذكر البيت الأبيض في بيان: "يراقب الرئيس بايدن وفريقه عن كثب الأحداث غير العادية في سوريا وهم على اتصال دائم بالشركاء الإقليميين".

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وكانت أعلنت الفصائل المسلحة، فجر الأحد، إسقاط نظام الأسد، وفقا لما نقلته وكالة فرانس بريس.


ونقلت رويترز عن ضابط سوري، أن "قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى". 

 

الشرق الأوسط

 
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