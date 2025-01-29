البيت الأبيض ينفي الرفع الكامل للقيود بشأن تجميد التمويل الفيدرالي

الوكيل الإخباري- نفى البيت الأبيض مساء اليوم إلغاء تجميد التمويل الفيدرالي بشكل كامل، قائلا إن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب "لا يزال ساريا" ومذكرة مكتب الميزانية لا تعني رفعا كاملا للقيود.

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وأوضح البيت الأبيض أن "إلغاء مذكرة مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي بشأن تعليق تمويل العديد من البرامج الفيدرالية لا يعني رفعا كاملا للقيود".