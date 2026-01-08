الخميس 2026-01-08 09:47 ص

التحالف بقيادة السعودية: الزبيدي استقل سفينة متجهة لأرض الصومال

زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي
زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي
 
الخميس، 08-01-2026 07:47 ص
الوكيل الإخباري-   قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أن زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي توجه إلى أرض الصومال على متن سفينة ثم استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الصومالية مقديشو.اضافة اعلان


وأوضح التحالف في بيان أن الطائرة التي أقلته إلى مقديشو انتظرت لمدة ساعة قبل أن تحلق إلى مطار عسكري في أبوظبي، بدون أن يحدد ما إذا كان الزبيدي لا يزال على متنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تركي المالكي، إن "معلومات استخبارية" بينت أن الزبيدي وآخرين هربوا ليلا عبر الواسطة البحرية (BAMEDHAF) من ميناء عدن باتجاه (إقليم أرض الصومال) في جمهورية الصومال الاتحادية بعد منتصف الليل يوم 7 كانون الثاني، وأغلقوا نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء (بربرة) في نحو الساعة (12:00) ظهرًا.

وبين أن الواسطة البحرية التي أقلت الزبيدي كانت "تحمل علم (سانت كيتس ونيفيس)، وهو علم الدولة ذاته للسفينة (غير لاند) التي قامت بنقل عربات القتال والأسلحة إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة".

وأضاف المالكي أنه كان في انتظار الزبيدي ومن معه "طائرة من نوع (اليوشن) (إلي- 76)" وأقلعت بدون تحديد جهة المغادرة "تحت إشراف ضباط إماراتيين"، ثم هبطت في مطار مقديشو عند الساعة (15:15)، وانتظرت في المطار لمدة ساعة ثم غادرت عند الساعة (16:17) باتجاه الخليج العربي مرورًا ببحر العرب بدون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار (الريف) العسكري في أبوظبي عند الساعة (20:47) بتوقيت المملكة".
 
 


