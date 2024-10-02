التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، كما دعت إلى المزيد من التضامن مع لبنان وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتمكين الحكومة اللبنانية من الاستجابة لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.
من ناحية أخرى، أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
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