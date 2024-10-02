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التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

قصف الاحتلال على غزة - أرشيفية
غزة
الأربعاء، 02-10-2024 11:47 م

الوكيل الإخباري-   أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار وتصاعد وتيرة العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى، وخلفت حوالي مليون نازح.

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وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، كما دعت إلى المزيد من التضامن مع لبنان وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لتمكين الحكومة اللبنانية من الاستجابة لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم.


من ناحية أخرى، أدانت المنظمة بشدة استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

 
gnews

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