التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

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الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم، بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة ما وصفه بـ"انتهاك الجيش الأميركي لمذكرة التفاهم". اضافة اعلان





وأضاف أن هدف إغلاق مضيق هرمز هو فرض سيادة إيران عليه بموجب "مذكرة تفاهم إسلام آباد".





