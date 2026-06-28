التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

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الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني إن المرور عبر مضيق هرمز لا يزال يتطلب التنسيق مع "الحرس الثوري" الإيراني. اضافة اعلان





وأوضح أن أكثر الممرات أمانا للسفن الداخلة إلى الخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك.



ورأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن صراع السيطرة على مضيق هرمز يهدد بعرقلة المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء النزاع بين البلدين.





