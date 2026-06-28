التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

وأوضح أن أكثر الممرات أمانا للسفن الداخلة إلى الخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك.
ورأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن صراع السيطرة على مضيق هرمز يهدد بعرقلة المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء النزاع بين البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية
-
مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
-
موجة حر قياسية تضرب أوروبا.. وفرنسا تبدأ بإحصاء الوفيات
-
اعتقالات تطال سياسيين ومسؤولين كبارًا في العراق ضمن حملة لمكافحة الفساد
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان
-
ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز
-
جيروزاليم بوست: واشنطن تستهدف مواقع جديدة إيرانية بمضيق هرمز
-
وزير الخارجية العراقي يؤكد لنظيره الإيراني على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز