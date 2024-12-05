 
الخميس 2024-12-05 01:23 م
 

التنظيمات المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيّرات

لقطة عامة لمدينة حماة السورية وتظهر فيها النواعير الأثرية على مجرى نهر العاصي
لقطة عامة لمدينة حماة السورية وتظهر فيها النواعير الأثرية على مجرى نهر العاصي
الخميس، 05-12-2024 11:38 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت تقارير صحفية باستهداف التنظيمات المسلحة الأحياء السكنية في مدينة حماة غربي سوريا بقذائف الهاون والمسيّرات.اضافة اعلان


وتأتي هذه الاستهدافات التي تعتبر الأولى من نوعها من قبل الجماعات المسلحة بعد ساعات قليلة على إعلان تكبدها خسائر ضخمة في أكبر هجوم شنته على نقاط الجيش السوري في منطقة جبل زين العابدين في ريف المحافظة.

وتحاول الجماعات الإرهابية بشتى الطرق الدخول إلى مدينة حماة دون أن تتمكن من ذلك علما أنها استطاعت دخول مدينة حلب خلال ساعات.

وكانت جماعة "العصائب الحمر" قد وقعت مساء أمس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس في كمين نصبته وحدات الجيش السوري في نقاط انتشارها في جبل زين العابدين.

واضطرت على إثر ذلك إلى الانسحاب بمن تبقى من عناصرها، لتبدأ اليوم جماعات مسلحة في استهداف المدنيين في حماة بالقذائف والطيران المسيّر.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر بأن "تبعات هذه المعركة في جبل زين العابدين ستمتد إلى الجبهات الموازية في ريف حماة في الساعات القادمة بعد الخسار الكبيرة للفصائل المسلحة في هذا الكمين".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

النقيب القاضي العسكري محمد نور علي القضاة

نعـي فـاضل النقيب القاضي العسكري محمد نور علي القضاة في ذمة الله

نقود

اقتصاد محلي الاقراض الزراعي : قروض بقيمة مليونين و 908737 دينار

124

فن ومشاهير شاهد باسم يوسف يُفاجئ جمهور Arabs Got Talent"

مستشفى المفرق الحكومي

خاص بالوكيل عاجل بالفيديو .. هذا ما وصل إليه حال قسم الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

ا

عربي ودولي "يونهاب": قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة

أخبار محلية الفناطسة: توفير وسائل الإسعاف الطبي يعزز السلامة المهنية في بيئة العمل

ا

عربي ودولي "بلومبرغ": "الناتو" بدأ يدرك ضرورة المفاوضات مع روسيا

اتنا

أخبار الشركات موظفو كابيتال بنك يشاركون في حملة تكية أم علي "لأطفالنا في الأردن وغزة"



 




الأكثر مشاهدة