التنظيمات المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيّرات

وتأتي هذه الاستهدافات التي تعتبر الأولى من نوعها من قبل الجماعات المسلحة بعد ساعات قليلة على إعلان تكبدها خسائر ضخمة في أكبر هجوم شنته على نقاط الجيش السوري في منطقة جبل زين العابدين في ريف المحافظة.
وتحاول الجماعات الإرهابية بشتى الطرق الدخول إلى مدينة حماة دون أن تتمكن من ذلك علما أنها استطاعت دخول مدينة حلب خلال ساعات.
وكانت جماعة "العصائب الحمر" قد وقعت مساء أمس وحتى ساعات فجر اليوم الخميس في كمين نصبته وحدات الجيش السوري في نقاط انتشارها في جبل زين العابدين.
واضطرت على إثر ذلك إلى الانسحاب بمن تبقى من عناصرها، لتبدأ اليوم جماعات مسلحة في استهداف المدنيين في حماة بالقذائف والطيران المسيّر.
وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر بأن "تبعات هذه المعركة في جبل زين العابدين ستمتد إلى الجبهات الموازية في ريف حماة في الساعات القادمة بعد الخسار الكبيرة للفصائل المسلحة في هذا الكمين".
روسيا اليوم
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