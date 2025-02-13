الجامعة العربية تؤكد وحدة الموقف العربي الرافض للتهجير

وبحسب بيان للجامعة، شدد أبو الغيط على أهمية التحرك الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما دعا أبو الغيط إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني، ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.
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