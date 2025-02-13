الجامعة العربية تؤكد وحدة الموقف العربي الرافض للتهجير

الوكيل الإخباري- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس، وحدة الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتي تخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، وتمثل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وهي قضية العرب المركزية.

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وبحسب بيان للجامعة، شدد أبو الغيط على أهمية التحرك الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل التخفيف من التداعيات الكارثية التي خلفتها الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.



كما دعا أبو الغيط إلى تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني، ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط.

