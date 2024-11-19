الجامعة العربية تدعو لإنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر

وأكد أبو الغيط، خلال كلمته في قمة العشرين التي تستضيفها البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو، أن الجوع والفقر مترابطان بشكل عميق، ويشعر السكان الأكثر ضعفًا بتأثيرهما بشكل أكثر حدة، لافتا إلى أن المنطقة العربية هي منطقة ذات دخول متنوعة، ما يجعل العديد من الدول الأعضاء بالجامعة تكافح لمكافحة الفقر والجوع.
ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال ليس لديها أي فرصة للانضمام إلى نضالنا المشترك أو تحقيق نجاحات حقيقية لأن الاحتلال هو السبب الرئيس للفقر لإنشاء التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.
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