الجامعة العربية تدين استهداف منشآت حيوية في مدينة مروي السودانية

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف منشآت مدنية حيوية في مدينة مروي وإلحاق الضرر البالغ بمحولات الكهرباء من سد مروي إلى الشبكة القومية التي تغذي عددا من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية في انتهاك جديد للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف البنية التحتية المدنية.

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وأوضح المستشار جمال رشدي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية في بيان، أن الإصرار على الانتهاك الصارخ لمبادئ القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني في السودان وتدمير البنى التحتية السودانية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية الحيوية في البلاد، يعقد المشهد السياسي ويبعد فرص السلام التي يبحث عنها الشعب السوداني المتضرر الأول من هذه الانتهاكات.