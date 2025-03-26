الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وبحسب بيان للجامعة، جدد أبو الغيط، رفض الجامعة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف للاستفادة من المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.
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