الأربعاء 2025-03-26 06:13 م
 

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
 
الأربعاء، 26-03-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية كويا بريف درعا الغربي في جنوب سوريا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة، جدد أبو الغيط، رفض الجامعة القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، في انتهاك سافر لسيادة البلاد، وسعي مكشوف للاستفادة من المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا لنهش أراضيها وتأجيج الفتن والصراعات.

 
gnews

أحدث الأخبار

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز جمرك وادي اليتم

قلعة الكرك

أخبار محلية حركة تجارية نشطة في محافظة الكرك استعدادا للعيد

وزارة الزراعة

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتوريد زيت الزيتون وتطوير صناعة الأجبان

وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة يستقبل سفير كازاخستان لدى المملكة

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الطفيلة" تنظم حملة "كسوة العيد"

وزير العمل: من أهداف تنظيم سوق العمل حماية العمالة غير الأردنية

أخبار محلية وزير العمل يلتقي السفير المصري

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتعزيز الريادة والابتكار بين جمعيتي رجال الأعمال وريادة الأعمال الأردنية



 
 





الأكثر مشاهدة