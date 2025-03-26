الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية كويا بريف درعا الغربي في جنوب سوريا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

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