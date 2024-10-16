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الجامعة العربية تدين الهجمات الإسرائيلية الوحشية على لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 03:05 م

الوكيل الإخباري-   دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الغارة التي شنتها إسرائيل اليوم على بلدة النبطية جنوب لبنان، والتي أدت إلى استشهاد  وجرح العشرات، بما فيهم رئيس البلدية وبعض العاملين في مجال الإغاثة.

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ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط تأكيده أن الغارات الإسرائيلية تُشن على نحو عشوائي، وتستهدف المدنيين والبُنى التحتية، في مسعى لاستنساخ سيناريو غزة الوحشي في لبنان.


وشدد أبو الغيط على أن التبجح الإسرائيلي بلغ مداه بالتطاول على الأصوات الأوروبية العاقلة التي تنتقد هذه العشوائية والتجرد من الإنسانية في ممارسة العمليات الحربية.

 
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