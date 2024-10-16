الجامعة العربية تدين الهجمات الإسرائيلية الوحشية على لبنان

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط تأكيده أن الغارات الإسرائيلية تُشن على نحو عشوائي، وتستهدف المدنيين والبُنى التحتية، في مسعى لاستنساخ سيناريو غزة الوحشي في لبنان.
وشدد أبو الغيط على أن التبجح الإسرائيلي بلغ مداه بالتطاول على الأصوات الأوروبية العاقلة التي تنتقد هذه العشوائية والتجرد من الإنسانية في ممارسة العمليات الحربية.
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