الجمعة 2025-12-26 09:46 م

الجامعة العربية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا بحمص في سوريا

جامعة الدول العربية
الجمعة، 26-12-2025 08:54 م

الوكيل الإخباري-    أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب بحمص اليوم، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء.

وحذر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي من المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.

 
 


