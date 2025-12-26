الجامعة العربية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا بحمص في سوريا

وحذر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي من المحاولات الرامية لزعزعة أمن واستقرار سوريا، من خلال زرع الفتن ونشر الفوضى، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بهدف تجاوز التحديات الراهنة بما يحفظ وحدة وسيادة سوريا.
