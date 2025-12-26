الجامعة العربية تدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا بحمص في سوريا

الوكيل الإخباري- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي الذهب بحمص اليوم، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء.

