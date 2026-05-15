الجامعة العربية ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

الوكيل الإخباري-   رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمّان لإطلاق سراح 1750 فرداً.

ووصف أبو الغيط في بيان للجامعة العربية، هذا الاتفاق، بالخطوة الإنسانية والمحورية ذات البعد العربي، مؤكداً أنه ينهي معاناة العديد من الأسر، ويمهد الطريق لإبرام صفقة تبادل أوسع تشمل الجميع تحت مبدأ "الكل مقابل الكل"، كما يمثل نموذجاً إيجابياً يثبت أن الخيارات السلمية لحل الأزمة اليمنية ما زالت قائمة.

 
 


