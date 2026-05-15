الجامعة العربية ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان اتفاق تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية والذي تم التوقيع عليه في العاصمة الأردنية عمّان لإطلاق سراح 1750 فرداً.

