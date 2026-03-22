الجامعة العربية تعزي بضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية

الوكيل الإخباري- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ عن خالص تعازيه لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا في ضحايا حادث تحطم المروحية القطرية في المياه الإقليمية القطرية بسبب عطل فني أثناء تأدية الواجب.

