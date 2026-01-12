الجزائر.. قرار بتسوية أوضاع الجزائريين المقيمين بالخارج

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن كثيرا من هؤلاء الشباب يعيشون اليوم في فاقة وعوز بعيدا عن الوطن والأهل، ويتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة أو لتوظيفهم في أنشطة موجهة ضد بلدهم، بما قد يعرض سمعتهم للتشويه في دول المهجر وفي الجزائر على حد سواء.
وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، تسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين بشرط التزامهم بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات.
