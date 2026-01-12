الجزائر.. قرار بتسوية أوضاع الجزائريين المقيمين بالخارج

الوكيل الإخباري- وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نداء إلى الشباب الجزائري المقيم بالخارج في "وضعيات هشة أو غير قانونية"، معلنا قرارا بتسوية أوضاع فئة منهم وفق شروط محددة.

