الإثنين 2026-01-12 11:10 ص

الجزائر.. قرار بتسوية أوضاع الجزائريين المقيمين بالخارج

رئاسة الجمهورية الجزائرية
رئاسة الجمهورية الجزائرية
 
الإثنين، 12-01-2026 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نداء إلى الشباب الجزائري المقيم بالخارج في "وضعيات هشة أو غير قانونية"، معلنا قرارا بتسوية أوضاع فئة منهم وفق شروط محددة.

وأوضح تبون، في ختام جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، أن الأمر يخص من "دفع بهم إلى الخطأ عمدا" واستخدموا في محاولات للإساءة إلى مصداقية الدولة، رغم أن أغلبهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة مرتبطة بالاستدعاء من الشرطة أو الدرك بشأن قضايا متعلقة بالنظام العام.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن كثيرا من هؤلاء الشباب يعيشون اليوم في فاقة وعوز بعيدا عن الوطن والأهل، ويتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة أو لتوظيفهم في أنشطة موجهة ضد بلدهم، بما قد يعرض سمعتهم للتشويه في دول المهجر وفي الجزائر على حد سواء.

وبناء على ذلك، قرر مجلس الوزراء، وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، تسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين بشرط التزامهم بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات.

 
 


