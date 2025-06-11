الجزائر.. وفاة المناضلة مريم بن محمد "ميمي" عن عمر ناهز 100 عام

ونقلت صحيفة "النهار" أن وزير شؤون المجاهدين الجزائريين، العيد ربيقة، بعث ببرقية تعزية إلى أسرة الراحلة، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته.
وجاء في نص البرقية: "بمشاعر الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المجاهدة البطلة مريم بن محمد (ميمي) - رحمها الله -. نتقدم بأحر التعازي إلى عائلتها الكريمة ورفاق دربها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلحقها بالصالحين."
يذكر أن الوزير كان قد زار الفقيدة في منزلها خلال شهر أبريل الماضي، للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بحضور رفيقاتها في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي جميلة بوباشة والمجاهد عزالدين كوموندو.
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