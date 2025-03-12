الجهاد الإسلامي تشيد بقرار الحوثيين استئناف عملياتهم البحرية

وبينت "يمثل القرار خطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر".
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