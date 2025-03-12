 
الأربعاء 2025-03-12 02:51 ص
 

الجهاد الإسلامي تشيد بقرار الحوثيين استئناف عملياتهم البحرية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 02:07 ص

الوكيل الإخباري-   اشادت حركة الجهاد الإسلامي بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف عملياتها ضد سفن الكيان الصهيوني.

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وبينت "يمثل القرار خطوة جريئة تهدف للضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر".

 
 
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