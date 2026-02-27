الجمعة 2026-02-27 02:52 ص

الجيش الأفغاني يهاجم باكستان ردا على غارات دامية

علما باكستان وأفغانستان
علما باكستان وأفغانستان
 
الجمعة، 27-02-2026 01:16 ص

الوكيل الإخباري-   شنّت أفغانستان هجوما عسكريا على باكستان الخميس بررته بالرد على غارات جوية دامية استهدفت أراضيها قبل أيام، وأعلنت قتل وأسر جنود باكستانيين، وهو ما نفته إسلام آباد.

اضافة اعلان


ويأتي الهجوم الذي طال وفق مسؤولين نقاطا على طول الحدود، عقب سلسلة من الاشتباكات والغارات الباكستانية على أفغانستان في الأشهر الأخيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة

عربي ودولي قاض أميركي يعطي الضوء الأخضر لاستمرار بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض

علم بولندا

عربي ودولي وزير بولندي: حرب أوكرانيا تحدد "الركيزة الثالثة" للنظام العالمي

انطلاق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S26 الذكية الجديدة بمزايا تفضيلية وهدايا قيمة للمشترين الأوائل في الأردن

أخبار الشركات انطلاق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S26 الذكية الجديدة بمزايا تفضيلية وهدايا قيمة للمشترين الأوائل في الأردن

علما باكستان وأفغانستان

عربي ودولي الجيش الأفغاني يهاجم باكستان ردا على غارات دامية

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي 600 نقطة

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي

حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق

أخبار محلية حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق

"أماسي رمضان" تواصل فعالياتها في عمان بأسبوعها الثاني

أخبار محلية "أماسي رمضان" تواصل فعالياتها في عمان بأسبوعها الثاني

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية "الصحفيين" تنظم دورة تدريبية حول "تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار"



 






الأكثر مشاهدة