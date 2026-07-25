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الجيش الأمريكي يقصف خطأ ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها

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أرشيفية
 
السبت، 25-07-2026 12:25 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية بأن الجيش الأمريكي استهدف أمس الجمعة ناقلة غاز طبيعي مسال بإطلاق صاروخين عليها ظنا منه أنها لنقل الغاز الإيراني.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة أن ناقلة الغاز الطبيعي المستهدفة كانت تنوي دخول المنطقة قادمةً من بحر عُمان، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية الإرهابية استهدفتها ظنا منها أنها كانت تنوي نقل الغاز الإيراني".

وأوضح هذا المصدر أن اثنين من طاقم الناقلة لقيا حتفهما نتيجة الهجوم الأمريكي، وأن الناقلة توقفت بسبب الأضرار التي لحقت بغرفة محركاتها.

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ويأتي هذا التصعيد بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو، انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، والذي تم التوصل إليه في 18 يونيو، متهما طهران باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.

 
 


gnews

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