الجيش الأمريكي يقصف خطأ ناقلة غاز ويقتل اثنين من طاقمها

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مطلع لوكالة فارس الإيرانية بأن الجيش الأمريكي استهدف أمس الجمعة ناقلة غاز طبيعي مسال بإطلاق صاروخين عليها ظنا منه أنها لنقل الغاز الإيراني.



وذكرت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة أن ناقلة الغاز الطبيعي المستهدفة كانت تنوي دخول المنطقة قادمةً من بحر عُمان، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية الإرهابية استهدفتها ظنا منها أنها كانت تنوي نقل الغاز الإيراني".



وأوضح هذا المصدر أن اثنين من طاقم الناقلة لقيا حتفهما نتيجة الهجوم الأمريكي، وأن الناقلة توقفت بسبب الأضرار التي لحقت بغرفة محركاتها.

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