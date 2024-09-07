 
السبت 2024-09-07 09:21 ص
 

 

الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين

قوات عسكرية في البحر الأحمر
قوات عسكرية في البحر الأحمر
السبت، 07-09-2024 07:41 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة الوسطى الأميركية  تدمير مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين في مناطق سيطرتهم باليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأضافت أن المسيرة والمركبة مثلتا تهديدا واضحا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن بالمنطقة.

 
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