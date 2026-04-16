الجيش الأميركي: عشر سفن عادت إلى موانئ إيران بعد 48 ساعة من بدء الحصار البحري

05:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنه نجح في منع عشر سفن من الإبحار من الموانئ الإيرانية خلال الساعات ال48 الأولى من الحصار البحري المفروض على إيران.





وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة إكس "تم إرجاع عشر سفن، ولم تتمكن أي سفينة من المرور منذ بدء الحصار الأميركي الاثنين".



وكانت سنتكوم ذكرت في وقت سابق أن عدد السفن التي عادت أدراجها هو تسع، لكنها أضافت أن سفينة عاشرة "أعيد توجيهها" إلى إيران بواسطة مدمرة أميركية مزودة صواريخ موجهة.



لكن بيانات تتبع بحري صادرة الثلاثاء أظهرت أن ثلاث سفن على الأقل أبحرت من موانئ إيرانية عبرت مضيق هرمز، رغم أن بعض السفن التي سلكت هذا الطريق عادت أدراجها لاحقا.



وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق فعليا بعد بدء الحملة الجوية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وأعلنت الولايات المتحدة الأحد فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات سلام مع طهران في إسلام آباد.









