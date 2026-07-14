الجيش الأميركي يشن غارات جديدة على إيران

الوكيل الإخباري- أبلغ مسؤول أميركي رويترز، بأن القوات الأميركية نفذت غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران في وقت سابق من اليوم الثلاثاء للقضاء على "التهديدات الناشئة".

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ولم يقدم المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، مزيدا من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن عدد الغارات الإضافية كان محدودا.



وأعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة نفذت موجة هجمات واسعة النطاق في 13 تموز استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن القدرات البحرية في مواقع متفرقة في إيران، من بينها بوشهر وشاه بهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف منطقة للطائرات المسيرة في قاعدة جوية في الكويت، إلى جانب مخازن أسلحة تابعة في البحرين والكويت.