الجيش الأميركي يشن غارات جديدة على إيران

ولم يقدم المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، مزيدا من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن عدد الغارات الإضافية كان محدودا.
وأعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة نفذت موجة هجمات واسعة النطاق في 13 تموز استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن القدرات البحرية في مواقع متفرقة في إيران، من بينها بوشهر وشاه بهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الحرس الثوري الإيراني، إنه استهدف منطقة للطائرات المسيرة في قاعدة جوية في الكويت، إلى جانب مخازن أسلحة تابعة في البحرين والكويت.
وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن "الاعتداءات" الأميركية "لن تسفر عن أي نتيجة سوى تأخير فتح مضيق هرمز"، مؤكدا أنه "ما دام الشر الأميركي في المنطقة باقيا فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط والغاز".
-
أخبار متعلقة
-
العراق: لا سلاح خارج إطار الدولة بعد سبتمبر المقبل
-
البحرين والكويت تتصديان لهجمات جوية إيرانية وتفعلان إجراءات الدفاع الجوي
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس الأمن العسكري في كتيبة جباليا بقطاع غزة
-
أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات من سوريا ولبنان
-
انخفاض منسوب نهر الراين يفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الألماني
-
ترامب يستبدل فكرة فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز بأمر أكثر ربحا
-
إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز
-
دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز