الجيش الأميركي ينشر أكثر من 900 فرد في فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الزلازل

وقال قائد القيادة الجنوبية الأميركية الجنرال فرنسيس دونوفان، إن القوات الأميركية شاركت في عمليات البحث والإنقاذ وساعدت في إعادة تشغيل المطار وحشدت الموارد الجوية والبحرية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بعد الزلزالين الذين هزا البلاد في الأسبوع الماضي.
وأضاف أن الجيش الأميركي نشر أيضا ما لا يقل عن أربع أو خمس طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9 ريبر فوق الأجواء الفنزويلية.
وقال دونوفان "نحن نستخدم بعض الموارد نفسها التي قد نستخدمها لتتبع التهديدات في نصف الكرة الغربي، لضمان أن الطرق مفتوحة الآن وللتأكد من أننا نعرف أين تقع المباني المتضررة"، مضيفا أن بعض هذه المعلومات قد يكون من الصعب أحيانا على السلطات الفنزويلية ملاحظتها "من مستوى الأرض".
ويعد هذا تحولا ملحوظا في الأحداث بالنسبة للجيش الأميركي، الذي شن في 3 كانون الثاني هجوما للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله جوا إلى نيويورك لمحاكمته بتهمة الاتجار بالمخدرات. وينفي مادورو ارتكاب أي مخالفات.
وقال دونوفان "لم يمض وقت طويل على 3 كانون الثاني. وفكروا فقط في كيفية تطور هذه العلاقة".
وضرب فنزويلا زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس بفارق أقل من دقيقة الأربعاء الماضي، مما أدى إلى انهيار المباني وحصار آلاف الأشخاص تحت الأنقاض.
وقال دونوفان إن مشاة البحرية الأميركية كانوا أول أفراد أميركيين على الأرض يساعدون فرق الإنقاذ في الحفر بين الأنقاض للعثور على ناجين. وساعد الجيش الأميركي في نقل مدنيين جوا، بمن فيهم فرق إنقاذ من فيرفاكس بولاية فيرجينيا، الذين نشروا مقطعا مصورا في مطلع الأسبوع يظهر عملية إنقاذ أم وطفلها البالغ من العمر تسعة أشهر.
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