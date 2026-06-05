الجيش الأميركي ينفي استهداف مدمرتين بصواريخ إيرانية في بحر عُمان

وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان عبر منصة إكس أن "القوات الإيرانية لم تهاجم سفنا للبحرية الأميركية أو تطلق النار عليها. مثل هذه الأفعال يشكل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار".
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