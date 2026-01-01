الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

09:07 ص

الوكيل الإخباري- - أعلن الجيش الأميركي مهاجمة 5 قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات خلال يومين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، في حين قفز آخرون إلى البحر. اضافة اعلان





ولم يكشف بيان للقيادة الجنوبية الأميركية، المسؤولة عن أميركا الجنوبية، عن موقع الهجمات، وكانت ضربات سابقة قد نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

