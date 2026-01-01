الخميس 2026-01-01 10:10 ص

الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

الولايات المتحدة
الخميس، 01-01-2026 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   - أعلن الجيش الأميركي  مهاجمة 5 قوارب يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات خلال يومين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، في حين قفز آخرون إلى البحر.اضافة اعلان


ولم يكشف بيان للقيادة الجنوبية الأميركية، المسؤولة عن أميركا الجنوبية، عن موقع الهجمات، وكانت ضربات سابقة قد نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
 
 


الولايات المتحدة

الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

