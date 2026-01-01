الجيش الأميركي يهاجم قوارب لتهريب المخدرات ويقتل 8 أشخاص

ولم يكشف بيان للقيادة الجنوبية الأميركية، المسؤولة عن أميركا الجنوبية، عن موقع الهجمات، وكانت ضربات سابقة قد نفذت في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
