الأحد 2025-06-15 02:45 م
 

الجيش الإسرائيلي: استهداف صواريخ إيرانية أرض-أرض

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري- أفاد الجيش الإسرائيلي باستهداف صواريخ إيرانية أرض-أرض كانت مجهزة وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.اضافة اعلان


كما أكد مهاجمة البنية التحتية لصواريخ أرض-جو ورادارات تابعة للنظام الإيراني.
 
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