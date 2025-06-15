الجيش الإسرائيلي: استهداف صواريخ إيرانية أرض-أرض

01:25 م

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الوكيل الإخباري- أفاد الجيش الإسرائيلي باستهداف صواريخ إيرانية أرض-أرض كانت مجهزة وموجهة نحو الأراضي الإسرائيلية. اضافة اعلان





كما أكد مهاجمة البنية التحتية لصواريخ أرض-جو ورادارات تابعة للنظام الإيراني.